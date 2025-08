Di Marzio conferma: "Hojlund al Milan più fattibile se lo United chiudesse per Sesko. I rossoneri puntano a un prestito"

Gianluca Di Marzio, noto giornalista ed esperto di trattative ha commentato così le ultime vicende del mercato rossonero in questa sessione estiva. Infatti, dopo aver concluso l'infinita trattativa per Ardon Jashari, Tare e dirigenza vorrebbero regalare a mister Allegri un altro attaccante da alternare a Santi Gimenez. Il nome è quello di Rasmus Hojlund, in forza al Manchester United.

Di Marzio conferma: Hojlund al Milan (forse) se lo United chiude Sesko

"Il Milan è al lavoro per portare in rossonero un altro attaccante e uno dei nomi è quello di Rasmus Højlund: il Manchester United, infatti, può aprire al prestito nel caso in cui dovesse arrivare Sesko".