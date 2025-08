Il futuro di Thiaw: il Newcastle offre 30 milioni, ma il Milan rifiuta. Intanto il tedesco avrebbe trovato l'accordo con gli inglesi

Il Milan prosegue nella propria campagna estiva, con operazioni sia in entrata che in uscita. Da poco ufficializzato Jashari, la dirigenza rossonera è al lavoro per provare a regalare a mister Allegri un difensore e un attaccante. Proprio lì davanti si fa più forte il nome del danese Rasmus Hojlund, in rottura con il Manchester United e alla ricerca di una nuova avventura in Europa. Trattativa che potrebbe indirizzarsi con un prestito con diritto di riscatto. Un altro quesito “turba” La quiete di mister Allegri. Il futuro di Thiaw?

Come riportato da Gazzetta dello sport, il difensore tedesco piace moltissimo in Premier League ed in particolare al Newcastle di Sandro Tonali. Gli inglesi avrebbero offerto circa 30 milioni per Thiaw, offerta non ritenuta sufficiente dal Milan. La novità vedrebbe però Thiaw aver trovato già un accordo col club inglese. Il suo futuro, ora come non mai resta molto incerto nonostante gli apprezzamenti di Allegri e Igli Tare.