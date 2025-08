Athekame al Milan? Lo Young Boys lo schiera titolare nella partita di stasera contro il Basilea

Timothy Athekame parte titolare questa sera con la maglia dello Young Boys, nella sfida di cartello contro il Basilea al St. Jakob-Park e valida per la 4ª giornata di Super League. Scelta che va controcorrente rispetto alle voci di mercato che danno per imminente il trasferimento del terzino destro al Milan. Alcune voci dalla Svizzera avevano persino dato il giocatore nel capoluogo lombardo in giornata.

Ricordiamo che la richiesta dello Young Boys per la cessione del giocatore è di 10 milioni di euro. E gli elvetici hanno rifiutato una prima offerta ufficiale da 7 milioni. Si registra nella giornata di ieri un rilancio da 8 milioni più bonus. C'è ottimismo affinché l'affare vada in porto, ma prima c'è una partita da giocare.