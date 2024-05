Maldini: "In un club diverso dal Milan non mi ci vedo. Sono stato due o tre volte dal Psg ma..."

Paolo Maldini torna a parlare. Questa mattina Radio Serie A ha trasmesso sulle proprie frequenze una lunga intervista concessa dall'ex capitano e direttore dell'area tecnica del Milan. Una chiacchierata condotta dal giornalista Alessandro Alciato a margine del format Storie di Serie A in cui emergono, come scrive il sito della Lega di Serie A, "cose di campo e ricordi, trionfi e cadute, riflessioni pubbliche e private, raccontate direttamente dai grandissimi ad un giornalista che ha fatto della profondità̀ la cifra della sua interazione con i massimi protagonisti del mondo calcio". Di seguito tutte le dichiarazioni di Paolo Maldini.

Le parole di Maldini sul suo ruolo da dirigente: "Solo Milan o Nazionale nel futuro? Una regola che vale soprattutto per l'Italia. Vedermi all'interno di un club diverso dal Milan non ce la faccio, non ce la farei. Non ho mai detto di no a nessuno. Sono stato due o tre volte da Nasser Al-Khelaifi al Psg prima del Milan ma non è andata bene e pensandoci oggi è stata una fortuna. I miei primi 10 mesi da dirigente al Milan sono stati di apprendimento, mi sentivo inadeguato. Non riuscivo a determinare qualcosa, Leonardo rideva perché glielo dicevi ogni giorno. Per me è stata una fortuna"