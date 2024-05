Serie A, oggi si chiude il programma della 37^ giornata

Dopo le partite del weekend nella giornata di oggi si chiuderà il programma della 37esima giornata di Serie A. In campo alle 18.30 Salernitana-Verona in una sfida cruciale per il futuro degli scaligeri, che in caso di vittoria manterrebbero la categoria con una giornata d'anticipo compiendo una vera e propria impresa per il modo in cui si era messa la stagione.

Subito dopo, a prendersi la scena in questo monday night di Serie A, il big match fra Bologna e Juventus, sfida che oltre a valere il terzo posto avrebbe un sapore particolare soprattutto per Thiago Motta, da tempo il principale candidato a sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera.

SERIE A: IL PROGRAMMA DI LUNEDI' 20 MAGGIO

Salernitana-Hellas Verona, ore 18.30. Stadio Arechi di Salerno

Bologna-Juventus, ore 20.45. Stadio Renato Dall'Ara di Bologna