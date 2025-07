Hamsík, retroscena di mercato: “Due volte rifiutai Allegri per restare a Napoli”

Marek Hamsík, storico ex centrocampista del Napoli, si è raccontato in una lunga intervista svelando alcuni retroscena della sua carriera, in particolare sul rapporto con Massimiliano Allegri e la storica rivalità con la Juventus.

Il tecnico toscano lo avrebbe voluto sia al Milan sia successivamente alla Juventus, come ha ricordato lo stesso Hamsík:

“La settimana scorsa lui è venuto a Coverciano a farci una lezione. Appena entrato nella sala, mi ha visto, mi ha indicato e ha detto: ‘Hamsik, sei tu che non sei voluto venire con me due volte! Quindi bocciato!’. Ovviamente scherzava, ma so che mi stimava davvero.”

Hamsík ha spiegato i motivi per cui rifiutò il trasferimento:

“Non me la sono sentita, e poi ci ho ripensato due volte perché non volevo cambiare maglia. Posso solo ringraziare il mister che mi ha sempre voluto in due squadre importantissime, però la maglia azzurra me la sentivo addosso e non volevo cambiarla.”