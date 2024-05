Gazzetta - De Zerbi è libero e guarda con interesse alle manovre del Milan: era nella lista dei rossoneri, ma ora non c'è più la clausola...

La notizia delle separazione tra Roberto De Zerbi e il Brighton ha sorpreso un po' tutti. Ora il tecnico italiano è libero e, secondo quanto riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, guarda con interesse alle manovre del Milan che deve ancora decidere a chi affidare la panchina rossonera della prossima stagione.

NO CLAUSOLA - I dirigenti di via Aldo Rossi avevano già avuto dei contatti nei mesi scorsi con De Zerbi, ma ora lo scenario è cambiato e non c'è più da pagare la clausola da 15 milioni per liberarlo dal Brighton. Dietro all'addio al club inglese non ci sono altre società, lo ha confermato lo stesso De Zerbi che ora attende una chiamata e soprattutto il progetto giusto. Visto che il Milan è ancora alla ricerca del sostituto di Stefano Pioli e il suo nome era nella lista del Diavolo, i rossoneri vanno tenuti assolutamente in considerazione per il futuro dell'ex Sassuolo.

DE ZERBI E IL MILAN - De Zerbi non ha mai nascosto di voler tornare a lavorare in Italia e il Milan, club nel quale è cresciuto da calciatore, ha un posto speciale nel suo cuore: "Non è un club normale, in rossonero sono cresciuto. Sarò riconoscente al Milan per tutta la vita" ha dichiarato in più occasioni l'allenatore italiano. Il casting per la panchina milanista è ancora aperto, Paulo Fonseca è sempre il favorito, ma la pista De Zerbi non va abbandonata perchè il suo profilo combacia con l'identikit del nuovo tecnico che stanno cercando i dirigenti di via Aldo Rossi.