Il presidente del Lille: "Futuro Fonseca? Tutto resta possibile. Parleremo a inizio settimana"

Paulo Fonseca ha fatto chiarezza sul suo futuro. Al termine della partita pareggiata (2-2) contro il Nizza, che è costato ai dogues l'accesso diretto alla fase finale della Champions League proprio nei minuti di recupero, il tecnico portoghese si è così espresso in conferenza stampa:

"Devo parlare col presidente nei prossimi giorni. Avremo un incontro e la prossima settimana sarà decisiva per il mio futuro".

51 anni, Fonseca è in scadenza di contratto col Lille, squadra che guida dall'inizio della stagione 2022/23 e tutto fino a pochi giorni fa lasciava intendere che l'accordo non sarebbe stato esteso. Il Milan è da tempo su di lui ma non solo, col Marsiglia in forcing e pronto a offrirgli un contratto triennale. Tuttavia, dalla Francia fanno sapere che non è ancora da escludere l'ipotesi di un clamoroso rinnovo di contratto col club del Nord.

Qualche minuto prima, in mixed zone, proprio il presidente Olivier Létang ha parlato in merito: “In generale, questa sera non voglio parlare di singoli casi. Ci siederemo e parleremo all'inizio della settimana. Tutto rimane possibile. Certo, la qualificazione diretta alla Champions League, per tutti, sarebbe stata qualcosa di più positivo, ma voglio ricordare il risultato complessivo".