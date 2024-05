Lille, Fonseca sul suo futuro: "Prenderò la mia decisione questa settimana"

vedi letture

Paulo Fonseca è tornato a parlare del suo futuro e lo ha fatto ieri sera al termine del match che il suo Lille ha pareggiato 2-2 contro il Nizza: con questo risultato la squadra dell'ex Roma non si è qualificata direttamente alla prossima Champions League (doveva vincere), ma partirà dai preliminari. Il portoghese, intervistato nel post-partita dei giornalisti francese, ha rilasciato queste dichiarazioni:

“Prenderò la mia decisione questa settimana. Devo ancora parlare con il presidente, con il quale ho un incontro per discutere del futuro. Penso che la prossima settimana sarà decisiva per il mio futuro" riporta lepetitlillois.com. Fonseca ha il contratto in scadenza con il Lille il prossimo 30 giugno e da settimana è in pole per prendere il posto di Stefano Pioli sulla panchina del Milan.