Bocci (CorSera) a MTV: "Higuain non avrebbe dovuto tirare il rigore, Szczesny lo conosce bene"

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato ai microfoni di Milan TV del momento in casa Milan: "Sembrava pessimo l'umore di Gattuso oggi alla premiazione della Panchina d'Oro e questo rientra nel personaggio. Non ci sta mai a perdere, l'ho visto dell'umore giusto, quando si perde bisogna essere arrabbiati. Con le prime tre il Milan ha perso, capiremo più avanti quanto è grande il gap. Le partite sono figlie dell'episodio. Per me Higuain non doveva tirare il rigore, perchè Szczesny lo conosce bene. Capisco la voglia di fargliela pagare alla Juventus, ma quel rigore lo avrebbe dovuto tirare Kessie, secondo me. Al Milan per fare il salto decisivo gli mancano 2-3 campioni di prima fascia oltre a Higuain, Romagnoli, Suso e probabilmente Donnarumma. E il secondo aspetto è quella che sta battendo di più Gattuso, quella della mentalità. Vincere aiuta a vincere, ti regala consapevolezza, forza e certezze. Se vai in Champions la disponibilità economica e l'appeal aumenta considerevolmente e puoi prendere giocatori di livello".