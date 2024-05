Il gol contro l'Atletico Madrid e uno scudetto vinto contro i pregiudizi: Junior Messias è pronto a tornare da avversario a San Siro

Dalle partite in Eccellenza e in Serie D fino allo storico gol in Champions contro l'Atletico Madrid, ormai tutti i tifosi milanisti hanno saputo apprezzare e conoscere la bella storia del brasiliano Junior Messias, attuale numero 10 del Genoa che proprio in occasione della prossima sfida di campionato tornerà a San Siro, in quella che è stata la sua casa per due anni speciali conditi soprattutto dal ricordo dello scudetto vinto nel 2022. L'esterno offensivo classe 1991 è passato al "Grifone" Durante la precedente sessione estiva di calciomercato in prestito con diritto di riscatto, poi ufficializzato in seguito al raggiungimento degli obiettivi dei rossoblù in campionato. Dopo un inizio di stagione turbolento e condito da qualche problema fisico di troppo, Junior Messias si prepara dunque a ritornare a San Siro per affrontare quello che è stato il suo Milan per due intense stagioni.

I numeri di Messias in stagione

Come riportato anche da Transfermarkt, dal punto di vista del rendimento in zona gol non è stata finora una buona stagione per l'ex Milan, che con la maglia del Genoa ha totalizzato 18 presenze in Serie A e un solo gol, nella sfida casalinga vinta contro la Roma per 4-1.

È arrivato tardi in A, ci sono da recuperare gli anni perduti.

L'esordio in Serie A con qualche anno di ritardo e le sue parole in un'intervista rilasciata a Repubblica: "Due o tre anni alla grande e poi smetto. Il calcio stanca, i 2 anni al Milan non sono stati facili. Anzi, all’inizio molto complicati. C’erano anche stati dei tifosi che mi avevano minacciato: guai a te se vieni al Milan. Sono abituati a giocatori con un pedigrée importante, venivo dal Crotone e sino a pochi anni prima giocavo in Eccellenza e in D. Posso però dire con soddisfazione che alla fine hanno apprezzato il mio lavoro".