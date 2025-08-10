Capello consiglia Hojlund al Milan: "Allegri potrebbe dargli molto"

vedi letture

Fabio Capello, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato le big italiani in vista dell'inizio del prossimo campionato, spiegando il suo punto di vista sia sul mercato, con ancora tre settimane di trattative davanti, sia sull'avvio della prossima stagione.

Soffermandosi sul Milan, Capello ha parlato così del principale obiettivo per l'attacco rossonero, Rasmus Hojlund: "Lo conosco, ha fatto molto bene anche se al Manchester United in un certo momento è mancato, pur facendo belle cose. Sarebbe una bella sfida per lui il Milan, credo che l'età e un allenatore come Allegri possano dare molto a questo giocatore".