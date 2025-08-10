Dalla Spagna: pronta una maxi offerta del PSG al Chelsea per Enzo Fernandez
Il PSG starebbe pensando a un altro clamoroso colpo di mercato per rinforzare la propria rosa: secondo quanto riportato da Fichajes.net, il club parigino avrebbe già pronta una maxi offerta al Chelsea per Enzo Fernandez, con l'obiettivo di portare in Francia il centrocampista argentino.
Si parla di 150 milioni di euro (125 milioni fissi e 25 milioni di bonus in base a obiettivi da raggiungere) che il PSG avrebbe addirittura già proposto alla squadra allenata da Enzo Maresca.
