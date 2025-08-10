Saelemaekers esalta Fofana: "Ha fatto un bel gol, è stato bravo a dettarmi il movimento"
Alexis Saelemaekers, esterno jolly del Milan ha parlato così nel post partita di Chelsea-Milan, analizzando la gara dei rossoneri in amichevole allo Stamford Bridge. Di seguito, ecco un estratto delle sue parole ai microfoni di Milan TV:
Sull'assist a Fofana
"Youssouf ha fatto un grandisismo movimento, un taglio perfetto nella loro difesa quindi è soprattutto merito suo, è stata una bella azione".
La partita
"Tosta giocare in 10 contro 11 contro un avversario così, lo sapevamo sarebbe stata difficile ma il calcio è così penso che comunque ci siano delle cose positive da prendere da questa partita, a parte il risultato".
