D'Ubaldo: "Vlahovic rischia di essere separato in casa alla Juve. Milan operazione utile"

Il collega Guido D'Ubaldo è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare di Dusan Vlahovic e il suo futuro:

Sul futuro di Vlahovic

"A me sembra che l'esperienza di Vlahovic alla Juventus sia terminata. Se dovesse restare rischia di essere un separato in casa. Non mi sembra ci siano i presupposti per farlo restare alla Juventus e mi pare più possibile che venga usato come pedina di scambio, come al Newcastle per Tonali o in altre operazioni che possono essere utili come il Milan, che se riesce a prenderlo può essere la prima scelta, altrimenti si sposta su Hojlund".

Sul rendimento di Vlahovic

"Ha dimostrato di essere un grandissimo centravanti, soprattutto alla Fiorentina ma anche nella prima parte della sua prima stagione alla Juventus. Si è perso per strada e a oggi non ci sono le condizioni per tentare il suo recupero. Ormai Vlahovic non rientra nei piani della Juventus e bisognerà capire se la Juventus troverà una sistemazione. Situazione in cui non se ne esce, un po' come successo al Napoli con Osimhen".