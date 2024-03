Boniek: "Milan favorito nella doppia sfida di Europa League contro la Roma"

vedi letture

Protagonista del sabato di trotto all’Ippodromo Capannelle è stato l’ex calciatore di Juventus e Roma Zbigniew Boniek. Il popolare Zibì, in sulky al suo Fabian Mail, ha animato il "Premio Tito Lucrezio Caro". A margine dell’appuntamento ippico, Boniek ha parlato tra le altre cose anche della Roma. Queste le sue dichiarazioni riportate da VoceGiallorossa:

La Roma di De Rossi?

"Credo che De Rossi sia arrivato al momento giusto, perché l'era Mourinho andava chiusa. Era arrivato il momento di sciogliere questo rapporto. Sono convinto che Daniele sia intelligente, bravo, motivato e questa è una bellissima storia della Roma: lui è stato giocatore, capitano e adesso allenatore. Ed è bastato cambiare un po’ l’impostazione della squadra e i rapporti con i calciatori e immediatamente sono arrivati risultati importanti. Ora bisogna vedere come si chiuderà questa storia, io personalmente gli auguro di fare come Ferguson e restare qui per tanti anni come manager della Roma".

Il derby europeo con il Milan?

"Penso che il Milan sia favorito nella doppia sfida di Europa League, però la Roma ha le sue chances e può giocarsela. Sarà fondamentale anestetizzare la fascia sinistra rossonera con Theo Hernandez e Leao, perché se riesci a fermare loro due la partita può diventare assolutamente equilibrata. Questa secondo me sarà la chiave della sfida".