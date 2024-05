Quanti punti mancano al Milan per ottenere il secondo posto matematico

Con la vittoria per 5-1 il Cagliari, il Milan si è assicurato almeno il terzo posto in classifica di Serie A.

Tale posizione garantisce ai rossoneri la qualificazione matematica alla prossima Supercoppa Italiana, da disputare nel gennaio 2024 nella Final Four in Arabia Saudita assieme a Inter, Juventus e Atalanta, ma non ancora il secondo posto in campionato: il Milan ha 8 punti di vantaggio sulla Juventus, che ne ha ancora 9 a disposizione, dovendo giocare oggi in casa contro la Salernitana.

Dunque, affinché il Milan ottenga ufficialmente il secondo posto occorrono le seguenti condizioni:

- che la Juventus perda oggi contro la Salernitana;

- in caso di vittoria odierna dei bianconeri, il Milan deve battere il Torino nella prossima giornata; in caso di non vittoria dei rossoneri contro i granata e contemporaneo successo della Juventus, tutto verrebbe rimandato all'ultima giornata.

In sostanza, al Milan basta una vittoria nelle prossime due partite (vs Torino in trasferta e vs Salernitana in casa) per essere secondo a prescindere dai risultati della Juventus.