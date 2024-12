Calcio a 7 con "Kings League" in Italia, si parte da Milano

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Dopo il successo della prima edizione, la "Kings League" sbarca anche in Italia con il suo format innovativo (nato da un'idea dell'ex calciatore spagnolo Gerard Piquè, con la formula del calcio a 7) e le giocate spettacolari degli atleti in campo: ex stelle del pallone, influencer e youtuber. Dopo l'evento di presentazione e il Draft ad inizio gennaio (coinvolte le città di Milano e Torino) andrà in scena la Coppa del Mondo, mentre a fine gennaio inizierà il primo campionato italiano. EMG Italy (parte del gruppo EMG/Gravity Media leader nell'offerta di servizi broadcast e media production a livello nazionale e internazionale) fornirà tutti i servizi broadcast, tra cui la copertura live delle partite, la distribuzione dello streaming e la fornitura di materiali e professionisti per la riuscita degli eventi. La finalissima all'Allianz Stadium di Torino.

La prima partita della 'Kings World Cup Nations' si terrà mercoledì primo gennaio 2025 alle ore 16:00 alla Kings League Arena di Milano. Sarà proprio l'Italia a fare il suo esordio nella partita inaugurale contro il Giappone. (ANSA).