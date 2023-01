MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ospite a DAZN, Vincent Candela, ex giocatore della Roma, ha detto la sua sul suo connazionale Pierre Kalulu, in gol contro la Roma con un bel colpo di testa. Queste le sue dichiarazioni sul difensore francese del Milan: "Kalulu? Nessuno se l'aspettava così forte, sta facendo molto bene in coppia con Tomori. Non segnava da tanto tempo".