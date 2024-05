Sabatini: "A me risulta che al Milan il nome che ha superato tutti è Fonseca"

Sandro Sabatini, nel suo intervento a Tutti Convocati su Radio 24, parla del futuro della panchina del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "A me risulta che il nome che ha superato tutti al Milan è Fonseca, però lo riporto solo per dovere di cronaca, perché ci sono sorpassi e controsorpassi. La Juve invece, non è un segreto, ha puntato forte su Thiago Motta".

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-GENOA

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Gabbia, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leão, Giroud. A disp.: Nava, Torriani; Bartesaghi, Caldara, Kalulu, Terracciano, Thiaw; Adli, Pobega, Zeroli; Okafor, Sia. All.: Pioli.

GENOA (3-5-2): Martínez; Vogliacco, De Winter, Vásquez; Spence, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekuban, Retegui. A disp.: Leali, Sommariva; Cittadini, Haps, Sabelli; Bohinen, Papadopoulos, Strootman; Ankeye. All.: Gilardino.

Arbitro: Prontera di Bologna.