De Ketelaere a Sky: "Mi dispiace non aver fatto al Milan quello che ho fatto all'Atalanta"

Charles De Ketelaere, oggi in gol per l'Atalanta, ha parlato così ai microfoni di Sky dopo la conquista della Champions League matematica per la sua squadra: "Era importante, siamo contenti di non dover aspettare le ultime due partite. Se giocherò la Champions con l'Atalanta? Io penso a giocare, poi vediamo".

Come ti ha aiutato Gasperini?

"Il modo di giocare e tattico, giochiamo bene e mi sento bene in questo sistema, mi dà fiducia".

Ti dispiace lasciare il Milan?

"Mi dispiace non aver potuto fare quello che ho fatto qui all'Atalanta, ho sempre avuto il sogno di giocare per il Milan, ma io guardo sempre avanti. Abbiamo fatto una bella stagione all'Atalanta e mercoledì possiamo migliorarla".

Pioli via dal Milan?

"Non sta a me dirlo, non è solo una questione di Pioli, io qui sono cresciuto tanto, un anno in più in Italia mi ha aiutato".