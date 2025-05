Europa League e Conference, definite le finali: tre squadre inglesi e una spagnola

Al termine delle semifinali di Conference League ed Europa League, sono arrivati i verdetti definitivi che delineano le finali delle due competizioni europee.

In Conference League la Fiorentina non riesce nell’impresa di ribaltare il risultato dell’andata contro il Betis Siviglia: gli spagnoli si qualificano così per la finale, dove affronteranno il Chelsea. Mentre in Europa League, invece, sarà una finale tutta inglese: Manchester United e Tottenham superano rispettivamente Athletic Bilbao e Bodo Glimt, assicurandosi un posto nell’atto conclusivo del torneo.