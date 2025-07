Il Milan organizza una caccia al tesoro per il lancio dell'Away Kit 2025/2026

Il 3 luglio verrà lanciato l’Away kit 2025/26 e come teaser in vista del lancio è stata organizzata una “caccia al tesoro” in giro per la città di Milano - in collaborazione con PUMA.

Il kit Away 2025/26 richiama un’estetica storica, e questa attivazione nasce proprio con l’obiettivo di inserirsi in quella narrazione. Attraverso un viaggio nelle radici e nella storia del Club, sarà possibile immergersi nell’autenticità dei colori rossoneri, respirarne l’identità profonda e vivere l’attesa del nuovo kit in modo coinvolgente e carico di significato.

Dal 30 giugno al 3 luglio a Milano compariranno 31 Diavoletti, accompagnati da un QRcode:

- 26 di colore bianco – inquadrandoli verrà chiesto ai partecipanti di cercare i rossi e scoprire il “tesoro”

- 5 di colore rosso: inquadrandoli verrà raccontata una “chicca” storica sulla location e i partecipanti verranno invitati a recarsi al Flagship Store di Via Dante per vedere in anteprima il nuovo kit dei rossoneri.

Questi i cinque luoghi stati scelti per i Diavoletti rossi, in quanto storicamente legati al Milan:

Arena Civica (Viale Elvezia):

Inaugurata nel 1805, è il più antico stadio d'Italia, più antico del calcio, persino. Napoleone diede l’incarico all'architetto Luigi Canonica di mettere mano al progetto per progettare un'arena, ispirata agli anfiteatri romani;

il Milan giocò saltuariamente all’Arena Civica le sue partite casalinghe, nello specifico: dal 1908 al 1912, nel 1914, dal 1941 al 1950 e dal 1955 al 1960;

Presso l’Arena Civica venne presentato, con una grande festa ed effetti speciali, il primo Milan di Berlusconi, nel 1986.

Fiaschetteria Toscana (Via Berchet):

Nel 1899 venne stabilita qui la prima sede del Milan Football and Cricket Club e vi rimase fino al 1909;

Situata in via Berchet 1, all'angolo con via Foscolo, di fianco alla Galleria Vittorio Emanuele;

All’interno della Fiaschetteria Toscana venne celebrata la prima festa della società.

Hotel Principe di Savoia (Piazza della Repubblica):

All’epoca Hotel du Nord, qui è stato fondato il Milan nel 1899 – venne firmato il primo statuto del Club.

Porta Monforte:

Fu il campo ufficiale del Milan dal 1906 al 1914. Era un campo ampio, delimitato naturalmente da un lato dalla roggia delle lavandaie e dal muro del vecchio cimitero abbandonato di Porta Vittoria, e dall’altro da una staccionata che ne segnava il confine. L’ingresso era segnato da un portale, affiancato addirittura da una biglietteria. Ben presto il campo fu arricchito da una spaziosa e suggestiva tribuna in legno, cui si aggiunse in seguito una gradinata sul lato riservato ai posti popolari.

Questo luogo è importante non solo per il Milan ma anche per la storia del calcio: per la prima volta in Italia. Infatti, il 7 gennaio 1906 – in occasione di AC Milan vs. Unione Sportiva Milanese, vennero sistemate le prime reti alle porte;

In questo campo il Milan ha giocato dal 7 gennaio 1906 e allora si chiamava "Campo Milan di Porta Monforte", con ingresso in via Sottocorno. Dal 1908-09 l'ingresso viene spostato in via F.lli Bronzetti.

Casa Milan (Via Aldo Rossi):

Progettata dallo Studio Valle di Udine, è stata inaugurata il 2 aprile 2014, sostituendo la storica sede di Via Turati

L’edificio (ca. 10 000 m² su sette piani) e l’allestimento interno sono stati curati da Fabio Novembre e Bondino Engineering;

Casa Milan ospita gli uffici, la Sala Stampa, il Museo Mondo Milan (ACM è stato il primo Club italiano con museo permanente dotato di ologrammi 3D), lo Store e un Bistrot;