Damiani: "Mi aspetto qualcosa di più dal Milan, con Allegri e Tare in buone mani"

Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Oscar Damiani a proposito dell'arrivo di Luka Modric al Milan e del probabile ritorno di Ciro Immobile in Serie A, oltre che del tema allenatori.

Il Milan punta su Modric. Il Bologna riporta Immobile in Italia…

“Operazioni che non capisco e non apprezzo. Sono due ragazzi perbene, ma non sono il futuro del nostro calcio. Non sono affari che servono per il futuro”.

L’Inter ha puntato su Chivu, la vera novità è in casa Parma. E la Juve ha confermato Tudor dopo la permanenza di Conte a Napoli…

“Gli allenatori sono importanti. L’Inter rimane la squadra che lavora meglio. Mi aspetto qualcosa in più dal Milan, ma con Allegri e Tare siamo in buone mani. Speriamo che arrivino anche i risultati”.