Da oggi tutti i contratti di lavoro subordinati sportivi potranno contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a otto anni dalla data di inizio del rapporto

vedi letture

A partire da oggi, 1 luglio 2025, tutti i contratti di lavoro subordinati sportivi potranno contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a otto anni dalla data di inizio del rapporto. Lo scrive su X l'avvocato Felice Raimondo: "Con il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, in vigore da oggi, il Governo ha finalmente deciso di uniformare il calcio italiano ad altre grandi leghe europee (es. Spagna o UK dove addirittura non esiste un limite massimo). L'intervento è contenuto nell'art. 11, comma 1, lettera B), del decreto in commento.

La modifica legislativa è pienamente operativa ma si tratta pur sempre di un decreto-legge. Ergo, gli effetti saranno transitori fino a quando il testo non sarà convertito in legge. Questo potrebbe indurre i club a non sfruttare subito la novità, optando invece per una più prudente attesa della conversione del provvedimento che dovrà avvenire entro 60 giorni. Se così fosse, le prime applicazioni potremmo vederle nel prossimo calciomercato invernale".