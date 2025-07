Simonelli: "Supercoppa, 17-18 dicembre le semifinali: il 22 la finale. Non sappiamo ancora dove"

Ezio Simonelli, presidente di Lega Serie A, commenta in conferenza stampa l'assemblea dei club andata in scena nella giornata di oggi in via Rosellini. Le parole raccolte da TMW.

Milan-Como si può giocare fuori dall'Italia?

"Oggi non l'abbiamo discusso, è arrivata questa proposta aperta, come altre. Abbiamo sottoposto la richiesta ufficialmente a FIGC, UEFA e FIFA. Serviranno poi le autorizzazioni delle federazioni asiatica e australe. È un processo lungo e complesso, devo dire che a oggi non abbiamo ricevuto segnali negativi. Stiamo chiedendo una cosa perché San Siro sarà chiuso per le Olimpiadi invernali, non capita tutti gli anni ed era impossibile trovare un'altra quadra. C'è questa necessità, stiamo cercando di trasformarla in un'opportunità: far conoscere il campionato italiano all'estero. Ci stiamo provando, non è sicuro che vada a buon fine ma penso di sì".

Questo regolamento quando lo approverete?

"Lo approviamo il 15 luglio".

Supercoppa italiana a dicembre?

"Le date sono quelle comunicate, quindi 17-18 dicembre le semifinali e 22 la finale. Non sappiamo ancora dove, se a Riyadh o a Gedda. Considerando che in Arabia hanno le due season, immagino, ma la scelta è dei sauditi, che possa essere ancora Riyadh. Mi augurerei che sia Gedda, ma non è nelle nostre possibilità scegliere il luogo: credo che ormai dovranno decidere il luogo".