MN - Mastour: "Allegri è un top allenatore, è molto bravo a capire i giocatori ma prima di tutto le persone”

Mastour: "Allegri è un top allenatore, è molto bravo a capire i giocatori ma prima di tutto le persone"

È stato uno dei talenti più cristallini e discussi degli ultimi anni. Un gioiello che a 15 anni avrebbe potuto esordire in Serie A a San Siro, ma che poi, per mille vicissitudini, sbagli, sfortuna, e un destino sin qui poco amico, l’ha portato a girare per l’Europa in cerca di una terra promessa definitiva. Questa è la storia di Hachim Mastour, un ragazzo educato, sempre positivo e con una nuova missione: convincere in Serie C e rilanciarsi definitivamente nel calcio che conta. Di seguito l’intervista di Niccolò Crespi in esclusiva per la redazione di MilanNews.it.

Su Allegri di ritorno al Milan

"Secondo me è un top allenatore, uno dei migliori in Europa. Ricordo che quando mi capitava di allenarmi in prima squadra lui mi dava sempre molti consigli ma soprattutto mi lasciava libero di giocare. Mi diceva ‘Gioca come sai, stai tranquillo e divertiti’ Capisci che fu molto importante per me avere una figura così in quel periodo. Allegri è molto bravo in questo, a capire i giocatori ma prima di tutto le persone”.