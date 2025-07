Junior Firpo lascia il Leeds: ora è svincolato

Centodiciannove presenze con la maglia del Leeds, quattro anni trascorsi all'ombra di Elland Road e il sogno coronato di riportare i Whites in Premier League dopo averla assaporata nelle prime due stagioni vissute in Inghilterra. Adesso però per Junior Firpo è tempo di saluti e alla scadenza naturale del contratto (avvenuta ieri, 30 giugno 2025) il terzino sinistro domenicano classe '96 ora è libero di firmare con qualsiasi altro club.

Comunicato ufficiale

"Il Leeds United può confermare che Junior Firpo lascerà il club alla scadenza del suo attuale contratto. Il popolare 28enne è arrivato all’Elland Road nell’estate del 2021 e ha trascorso gli ultimi quattro anni presidiando la fascia sinistra del campo, dando tutto sia in difesa che in attacco mentre indossava la maglia bianca.

Arrivato dai giganti spagnoli del Barcellona, Firpo ha giocato i suoi primi due anni con il club in Premier League, prima di impegnarsi al massimo per aiutare la squadra a tornare nella massima serie. Titolare fisso in una squadra che ha mantenuto 25 clean sheet, Junior ha disputato 35 partite in tutte le competizioni nella stagione 2024/25, che ha visto il Leeds laurearsi campione della divisione e conquistare la promozione.

Anche in fase offensiva ha mostrato tutta la sua qualità, servendo 10 assist ai compagni e realizzando quattro gol. Il più memorabile è arrivato a Bramall Lane, in febbraio, mandando in estasi le migliaia di tifosi in trasferta. Il suo ultimo gol con la maglia dei Whites è arrivato in modo emblematico il giorno in cui il club ha ottenuto la promozione in Premier League, con una travolgente vittoria per 6-0 contro lo Stoke City all’Elland Road.

Junior ha avuto un ruolo fondamentale per il club sia dentro che fuori dal campo durante la sua permanenza al Leeds United. La sua personalità contagiosa lo ha reso una figura molto amata a Thorp Arch, così come tra i tifosi, grazie anche alle sue numerose apparizioni nella comunità.

Ora si prepara ad affrontare una nuova sfida dopo aver collezionato 119 presenze con il Leeds, e sarà sempre ricordato nella storia come parte della squadra campione. Grazie di tutto e buona fortuna, campione. Sarai sempre il benvenuto all’Elland Road", la chiosa dell'annuncio.