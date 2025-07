MN - Buscè: "Io conservo la maglia di Paolo Maldini con la patch delle 7 Champions vinte: per me è una reliquia"

Samuele Ricci è l'ennesimo prodotto di quella fucina di talenti che è l'Empoli, più che mai florida come si vede anche dalla crescita di giocatori come Tommaso Baldanzi, Jacopo Fazzini e Kristjan Asllani. Tutti ragazzi che sono passati sotto la gestione di Antonio Buscè. Ex giocatore dei toscani, è stato anche allenatore delle squadre giovanili dal 2013 al 2023 coltivando il grande talento a disposizione. Proprio su Ricci, Buscé ci racconta i suoi primi passi.

Si riporta di seguito un estratto delle sue parole in esclusiva per MilanNews.it.

Vederlo al Milan la sorprende?

"Il Milan è uno dei club più titolati al mondo, c'è poco da dire. Parliamo del top, io stesso conservo la maglia di Paolo Maldini con la patch delle 7 Champions vinte: per me è una reliquia. Per me è una grande gioia che un giocatore che ho cresciuto vada a giocare lì e che Samuele potesse riuscirci non ho mai avuto dubbi. Dopo anni che lo alleni non puoi sbagliarti".

LE CIFRE E I NUMERI DI RICCI

Questi i numeri di Ricci nella stagione 2024-2025 con la maglia del Torino:

PRESENZE SERIE A: 34

PRESENZE COPPA ITALIA: 2

PRESENZE TOTALI: 36

MINUTI IN CAMPO: 2959'

GOL: 1

AMMONIZIONI: 9

ESPULSIONI: 1