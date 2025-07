Il Barcellona presta Ansu Fati al Monaco

(ANSA) - MONACO, 01 LUG - L'attaccante del Barcellona Ansu Fati, 22 anni, è stato ceduto in prestito al Monaco per una stagione con opzione di acquisto, ha annunciato il club del Principato, dopo che l'accordo era in vigore tra le tre parti dal 27 giugno. Il giocatore è arrivato nel Principato giovedì sera e si è sottoposto a visite mediche per tutto il giorno di venerdì. I due club e il giocatore avevano concordato un prestito di una stagione, con un'opzione di acquisto di 11 milioni di euro. Tuttavia, per motivi amministrativi da parte del Barcellona, ;;il contratto non ha potuto essere formalizzato prima del 1° luglio.

Secondo una fonte a conoscenza dell'acordo, il Barcellona coprirà gran parte dello stipendio di Fati. Tuttavia, il club riceverà un profitto significativo su qualsiasi potenziale plusvalenza sulla rivendita, a condizione che il Monaco eserciti l'opzione di trasferimento il prossimo maggio e poi ceda il giocatore in una transazione successiva. (ANSA).