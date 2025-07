Mondiale per Club, il Real Madrid elimina la Juve. 1-0, Modric in campo nella ripresa

Dopo l’Inter, anche la Juventus saluta in anticipo il Mondiale per club, che continuerà senza formazioni italiane. I bianconeri, protagonisti di un buon avvio, cedono il passo al Real Madrid: all’Hard Rock Stadium di Miami finisce 1-0 per la formazione spagnola, grazie alla rete - la terza negli USA - di Gonzalo Garcia, attaccante classe 2004 che oscura anche l’esordio di Mbappé nel torneo. Xabi Alonso vola ai quarti di finale, in programma sabato 5 luglio alle 22 italiane a East Rutherford con la vincente della sfida tra Borussia Dortmund e Monterrey.

La squadra di Igor Tudor, comunque ben lontana dalla figuraccia rimediata con il Manchester City, si lecca le ferite e continua a vivere di interrogativi. Il cambio di Kenan Yildiz, per ampi tratti il migliore dei suoi, lascia parecchi dubbi. E nel finale, quando i bianconeri devono raggiungere il pareggio, il tecnico croato inserisce Federico Gatti ma non Dusan Vlahovic, rimasto a scaldare la panchina. Adesso, l’aereo per l’Italia e il nuovo corso bianconero. Con qualche protagonista diverso, a partire dal centravanti serbo.

Kenan non basta: reti bianche al 45’. Yildiz accende subito la partita: al 5’ manda in porta Kolo Muani, che scatta bene ma si fa ipnotizzare da Courtois cercando il gol con un pallonetto impreciso. Poco dopo è lo stesso turco a rompere le linee e calciare, con Tchouameni che devia quel tanto che basta per sfiorare il palo. La Juve parte meglio del Real, con un atteggiamento più coraggioso rispetto alla gara contro il City. Dopo il cooling break, però, il ritmo della squadra di Xabi Alonso cresce: Valverde guida l’uscita madridista, ispira il tiro di Bellingham e nel recupero impegna ancora Di Gregorio, bravo a deviare in angolo. I bianconeri calano un po’, ma restano in partita: all’intervallo è 0-0.

Ci pensa Garcia. È ancora Valverde a rendersi pericoloso in avvio di ripresa, seguito da Bellingham e Huijsen. In generale, il gol madridista è nell’aria e infatti arriva al 54’ : sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la difesa bianconera dimentica Gonzalo Garcia, che di testa infila Di Gregorio. Tudor tenta i primi cambi - Gonzalez e Kostic per Kelly e Conceicao - ma le chance continuano a fioccare per la formazione spagnola, vicina in più di un’occasione al raddoppio. È l’argentino ex Fiorentina, con un tiro da fuori, a suonare la sveglia, ma è un tentativo effimero. Tudor lascia in panchina anche Vlaohvic, nel finale la gara è saldamente nelle mani del Madrid, che vola ai quarti di finale, nonostante le proteste finali dei bianconeri per un contatto Tchouameni-Kolo Muani. Circa 15 minuti per Modric nel finale, che continua così il percorso col Real nella nuova competizione FIFA: firmerà col Milan solo al termine del torneo.