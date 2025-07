Futuro Lucca, dg Udinese: "Qualche interessamento è più concreto di altri"

Intervistato da Sky Sport, il direttore generale dell'Udinese Franco Collavino ha parlato del futuro di Lorenzo Lucca, obiettivo di mercato tra le altre del Napoli. Queste le sue principali dichiarazioni:

"Parliamo di un grandissimo talento, di un giocatore italiano e che ha fatto una stagione importante al suo primo anno in Serie A. Lucca con noi è andato in doppia cifra, inoltre è uno dei convocati fissi della Nazionale, che lo tiene in considerazione a prescindere dall'uno o l'altro commissario tecnico. Lorenzo può dare certezze per il presente e ha grande prospettiva per il futuro. È normale che ci siano tanti interessamenti per lui in Italia e dall'estero. In questo momento, qualcuno è più concreto di altri e vedremo nei prossimi giorni cosa potrà succedere".

Antonio Conte elogiò Lorenzo Lucca dopo Napoli-Udinese del febbraio scorso: "Loro ci hanno impegnato tanto dal punto di vista fisico, abbiamo pressato per 95' esponendoci a delle ripartenze e alle seconde palle. Perché avevano questo giocatore, Lucca, che sui duelli è dominante. È inevitabile che se vuoi mettere pressione all'avversario e sulle palle lunghe poi devi rientrare, qualcosa dal punto di vista energetico lo paghi. È difficile giocargli contro, li pressi alto, hanno sempre questa palla lunga per Lucca, che è molto dominante da punto di vista fisico. Quindi tante volte ci hanno costretto a fare delle rincorse indietro. È inevitabile che c'è anche un dispiego energetico e fisico, che comunque non è semplice da recuperare"