Anche la moglie di Chala attacca Lautaro: "Quando i loro bisogni cambiano, cambia anche la loro lealtà"

Dopo le parole di Lautaro Martinez di ieri sera, che sono sembrate un attacco nemmeno troppo velato ad Hakan Calhanoglu, è arrivata la pronta risposta da parte della moglie del centrocampista turco, che non le ha mandate a dire al Toro, condividendo un'immagine con questa frase: "Alcune persone non ti sono leali. Sono leali al loro bisogno di te. Quando i loro bisogni cambiano, cambia anche la loro lealtà".

Sotto anche un commento da parte della donna: "Non pentirti di avere un buon cuore. Tutte le cose belle tornano e si moltiplicano, Hakan Calhanoglu".

La situazione del classe '94 è molto complicata e Lautaro si è espresso così: "Ho visto tante cose che non mi sono piaciute: come capitano, io voglio lottare per obiettivi e siamo una squadra importante. Abbiamo vinto e voglio continuare così: chi vuole restare, può restare mentre chi non vuole restare, arrivederci. Dobbiamo resettare tutti: da soli non si va da nessuna parte. Sono il primo responsabile, essendo capitano. Chiedo scusa ai tifosi, è una sconfitta che fa male. Siamo qui in una stagione troppo lunga. Noi lotteremo, ora riposeremo un po'. La stagione è stata stancante, ora recuperiamo energie e recuperiamo fisico per poi iniziare la preparazione per riportare l'Inter a lottare per obiettivi importanti".