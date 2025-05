Milan-Bologna finisce anche su Sportweek: la prima pagina di domani

Milan e Bologna saranno le squadre della settimana, almeno per quanto riguarda il calcio italiano. Oggi rossoneri e rossoblù si sfidano a San Siro alle ore 20.45 per la terzultima giornata del campionato di Serie A Enilive: una partita che vale tanto in ottica 4° posto per la squadra emiliana e che potrebbe riaccendere speranze europee nelle ultime due giornate per il Diavolo. La partita che conta di più però sarà mercoledì 14 maggio all'Olimpico, la finale di Coppa Italia tra le stesse due protagoniste.

Per questa ragione Sportweek, l'inserto del sabato della Gazzetta dello Sport, ha anticipato al copertina che uscirà domani, incentrata proprio sulla finalissima di Coppa del prossimo mercoledì. Nessun titolo solo Rafael Leao e Riccardo Orsolini che si contendono il trofeo con la Città Eterna che fa da sfondo. Nel post Instagram, il settimanale scrive: "La partitissima". E poi ancora: "Da una parte Rafa Leao, dall’altra Riccardo Orsolini. In centro il trofeo, quella Coppa Italia che da una parte salverebbe probabilmente la stagione (vero, Milan?), dall’altra regalerebbe a una città un trionfo che manca da tanto, troppo tempo (vero, Bologna?). Sullo sfondo Roma, la Città Eterna, palcoscenico della finalissima di mercoledì".