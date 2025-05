Turnover? No, grazie. Conceiçao si affida ai titolari per la prova generale di Coppa

vedi letture

Questa sera a San Siro va di scena l'anticipo del terzultimo turno di Serie A Enilive: Milan-Bologna. Una partita importantissima per la corsa Champions League della squadra di Italiano e che può dare un senso anche al finale di stagione del campionato rossonero. La gara di stasera, però, sarà soprattutto la prova generale della finale di Coppa Italia che le due squadre si contenderanno a Roma, allo stadio Olimpico, il prossimo mercoledì 14 maggio.

Turnover? No, grazie

Nonostante si potesse pensare, viste le situazioni di classifica, a un Milan rimaneggiato per concentrarsi principalmente sulla finale di mercoledì, questa sera Sergio Conceicao non intende lasciar spazio a troppo turnover, come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina. Dei titolarissimi ci saranno sostanzialmente solo due assenze obbligate: Rafael Leao squalificato e Youssouf Fofana ancora acciaccato dopo la botta al piede rimediata lunedì sera al Ferraris contro il Genoa. Per il resto la squadra rossonera rispetterà il 3-4-3 che ha cambiato il volto e dato maggiori certezze al Diavolo in queste ultime gare: cinque partite, quattro vittorie, solamente due gol subiti. Numeri importanti e una continuità inaspettata che il tecnico rossonero vuole alimentare: l'ex Porto cerca così di evitare ogni calo di tensione, mantenendo la sua squadra sul filo del rasoio anche in una partita come quella di stasera che per il Milan - sulla carta - potrebbe valere un po' meno.

Sergio si affida ai titolari

Come detto, le assenze riguarderanno solo Leao e Fofana. La difesa sarà confermata in blocco davanti a Mike Maignan: i tre della linea stanno trovando i giusti meccanismi - al netto di qualche passaggio a vuoto come il gol di Vitinha - e Conceicao vuole dar loro continuità. In questi giorni è stato provato anche Malick Thiaw al posto di Matteo Gabbia ma non sono attesi cambi: accanto a lui Tomori e Pavlovic. A centrocampo con Reijnders ci sarà Loftus-Cheek, un giocatore che all'allenatore portoghese piace moltissimo. Ancora panchina per Kyle Walker, il cui posto sembra essergli stato sfilato dal giovane Alex Jimenez: dall'altra parte confermato Theo. Il ruolo di Leao sarà preso dal connazionale Joao Felix, entrato bene contro il Genoa, mentre sull'altra fascia ci sarà Pulisic. L'unico vero dubbio di queste ore è la punta: si giocheranno la titolarità Jovic e Gimenez, con il messicano che parte in vantaggio.