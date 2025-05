L'ex obiettivo Berta vuole Leao all'Arsenal: il Milan lo valuta 100 milioni

vedi letture

Un calciatore come Rafael Leao è sempre al centro delle cronache di calciomercato: lo è stato quando ancora in rossonero non riusciva a rendere al meglio, lo è stato quando è stato il miglior calciatore della Serie A e lo è pure adesso che alterna prestazioni di grandissimo livello ad altre un po' più opache. L'ultimo grande club europeo a essersi iscritto alla lista di pretendenti di Leao, sarebbe l'Arsenal secondo quanto riportato questa mattina da Sportitalia nell'editoriale del collega Gianluigi Longari.

Protagonista della storia è Andrea Berta, il nuovo direttore sportivo italiano dei Gunners che dopo una vita all'Atletico Madrid si è trasferito a Londra: in questo senso è un ex obiettivo del Milan che ci aveva messo gli occhi sopra troppo tardi, quando la parola al club allenato da Arteta era già stata data. Berta apprezza molto un giocatore come Leao e non sarebbe neanche intimorito dalla valutazione del Milan di 100 milioni di euro alla quale potrebbe quantomeno avvicinarsi. Leao, in ogni caso, si trova bene al Milan.