live mn Verso Milan-Bologna: Turnover? No grazie. Joao Felix e Gimenez insieme dal 1'

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Jimenez, Loftus-Cheek, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Joao Felix; Gimenez.

14.40 - Ultimo test per Conceiçao primo della finale di Coppa Italia di mercoledì: questa sera a San Siro arriva proprio il Bologna di Italiano. Una partita in cui le due squadre si studieranno e cercheranno di dare meno riferimenti possibili agli avversari in vista della partita, sicuramente più importante, della prossima settimana.

Il tecnico portoghese comunque non sembra voler far rilassare troppo giocatori ed ambiente: ecco perché, nel limite imposto da squalificati ed indisponibili, sembra propenso a schierare la miglior formazione possibile, riportando in campo un undici molto simile a quello sceso in campo nelle ultime partite. La difesa rimane a tre, ma Sergio dovrà fare a meno di Fofana (problema al piede, dovrebbe recuperare per la finale), Bondo, Sottil e Leao, squalificato. Abraham sta meglio ma non dovrebbe essere sollecitato.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Bologna, sfida che aprirà questa 36esima giornata di Serie A Enilive. A 5 giorni dalla finale di Coppa Italia si pensava che Sergio Conceiçao potesse fare affidamento sulle seconde linee per far rifiatare i titolari, ma il portoghese non ha alcuna intenzione di snobbare il match di questa sera, motivo per il quale manderà in campo i suoi uomini migliori, al netto ovviamente delle diverse assenze. Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro del Diavolo. Restate con noi!!!