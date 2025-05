Ultima chance per Felix: oggi sostituisce Leao poi sarà addio (anche all'Europa?)

vedi letture

Se riavvolgiamo il nastro all'ultimo giorno del mercato invernale, potremmo ricordarci l'entusiasmo e il calore con cui i tifosi del Milan salutarono l'arrivo in prestito di Joao Felix. Un giocatore di classe che sembrava rimandare ai vecchi tempi rossoneri che però, al netto di un paio di prime apparizione positive, è ricaduto nel peccato che lo ha condizionato per tutta la sua carriera fin qui: poca continuità, poca cattiveria, poca incisività. Perso il posto anche con Conceiçao, suo principale sponsor, sarà addio al termine della stagione ma non prima di aver sparato le sue ultime cartucce.

Ultima chance

Come scrive il Corriere dello Sport questa mattina e come riportato anche da MilanNews.it ieri sera, Joao Felix è atteso tra i titolari questa sera nella prima delle due sfide al Bologna, quella valida per la terzultima giornata di campionato che si giocherà a San Siro. Il numero 79 prenderà il posto del connazionale e amico Rafael Leao che è squalificato e guarderà la partita dalla tribuna. Un'ultima chance per mettersi in mostra con la maglia rossonera, prima del telefonato addio che ci sarà al termine della stagione. Un'occasione anche per dare seguito alle parole recenti rilasciate a Sportitalia: "Lavoro sempre per essere preparato, qualsiasi sia il momento, che sia la finale di Coppa o contro l’ultima in classifica".

Poi l'addio

Come già anticipato, anche se non ci vuole un profeta, alla fine della stagione il Milan e Joao Felix si diranno addio: il club rossonero, che ha prelevato in prestito secco il calciatore dal Chelsea, non si presenterà a Londra per cercare un'opzione di acquisto. L'esperimento, anche a causa di un ambiente tutt'altro che funzionale come quello del club milanista, non ha funzionato. Tra l'altro, per l'ex promessa del calcio portoghese, che ha steccato con Atletico e Chelsea, si potrebbero aprire le porte del calcio sudamericano. Un'indiscrezione recente parla di un forte interesse del Flamengo che vorrebbe ingaggiarlo già per il Mondiale per Club. Prima però, testa al Bologna, oggi e mercoledì.