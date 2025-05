Il Flamengo ci prova per Joao Felix: vorrebbe averlo già al Mondiale per Club

vedi letture

L'esperienza di Joao Felix al Milan, partita sotto rosee aspettative, non è andata benissimo. Salvo clamorosi colpi di scena o prestazioni superlative nelle ultime cinque partite della stagione, il calciatore portoghese al termine di questa stagione rientrerà alla base, al Chelsea, e il Diavolo non spingerà per riportarlo a Milanello.

C'è però un altro club rossonero che è già sulle tracce di Felix: si tratta dei brasiliani del Flamengo che, dopo essersi assicurati le prestazioni di Jorginho per la prossima stagione, puntano anche al fantasista ex Atletico e Benfica. A riportarlo è la redazione di Sky Sport 24 che però sottolinea come l'operazione sia molto complicata, anche perchè il club vorrebbe metterlo sotto contratto in vista del prossimo Mondiale per Club. Inoltre c'è da capire la volontà del giocatore, per capire se è disposto a lasciare l'Europa a 25 anni. Intanto c'è stato un primo contatto tra i rossoneri di Brasile e l'entourage del calciatore lusitano.