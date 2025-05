MN - Pecci: "Pressione sul Milan? Sei un calciatore, hai questi impegni e giochi. Così come un fabbro fa il fabbro a dicembre come a gennaio. La questione della pressione è un luogo comune"

Eraldo Pecci, apprezzato commentatore ma soprattutto storico centrocampista del Bologna con cui ha vinto la Coppa Italia nel 1974, ci dice la sua sulla finale di Coppa Italia che si giocherà il 14 maggio a Roma.

Si riporta di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it:

Il Milan può concentrarsi solo sulla finale di Coppa Italia da qualche settimana, il Bologna è ancora in corsa Champions. Crede che i rossoblù possano reggere la pressione?

"Non ci sono pressioni e non a caso il calcio è un gioco, si chiama 'gioco'. Sei un calciatore, hai questi impegni e giochi. Così come un fabbro fa il fabbro a dicembre come a gennaio. La questione della pressione è un luogo comune".