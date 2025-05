Furlani a Sky: "Massima fiducia in Conceiçao. Ds? Cerchiamo la persona giusta. Il mercato lo fa la società, non siamo fermi"

Nel pre-partita di Milan-Bologna, Giorgio Furlani, ad rossonero, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Sky:

Sul futuro di Conceiçao: "Appena è arrivato ha vinto un trofeo e mercoledì può diventare il primo allenatore da Ancelotti a vincerne due nella stessa stagione. Ora siamo concentrati a finire al meglio la stagione, sta lavorando bene e massima fiducia in lui".

Sul casting per il ds: "L'ultima che mi è stata fatta la domanda sul ds ho risposto che lo stavamo cercando e che il tema non era l'urgenza, ma trovare la persona giusta. Oggi rispondo allo stesso modo. Senza urgenza e non prima della fine della stagione. Se inseriremo una nuova figura sarà la persona giusta".

Sugli errori della stagione: "In una stagione non c'è una cosa, ma tante cose che non sono andate. Non sono contento di come è andata la stagione, non andremo in Champions che è la casa del Milan. Il focus è tornarci il prima possibile".

Sul mercato: "Se stiamo già lavorando sul mercato anche senza il ds? Assolutamente. Il mercato inizia parecchi mesi prima, ci stiamo lavorando da parecchio. Il mercato lo fa la società, non siamo fermi".