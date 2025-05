Cruciani: "Nelle orecchie ho quest'intuito che il Milan perda la finale contro il Bologna"

Intervenuto nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Chiamarsi Bomber 'Aria Fritta', il giornalista Giuseppe Cruciani ha parlato della finale di Coppa Italia in programma il prossimo 14 maggio dando le sue (personali) percentuali di vittoria di Milan e Bologna:

"Secondo è me è 55 Milan, 45 Bologna. Questa è la torta su una finale di Coppa Italia che se devo dirti la verità mi, da qualche giorno a questa parte, ci sto pensando, non mi chiedere perché ci penso perché non avrebbe alcun senso, però quando ci penso che l'annata più o meno disastrosa del Milan dal punto di vista societario, di immagine, mai in corsa nemmeno per la Champions League, sempre indietro, eccetera, nonostante la Supercoppa, potrebbe finire come dovrebbe finire questa stagione, cioè dire con la sconfitta in finale di Coppa Italia. Di solito queste stagioni non si trasformano con due coppe vinte, si trasformano in un disastro. E dunque nelle orecchie ho quest'intuito che perdono pure col Bologna in finale di Coppa Italia".