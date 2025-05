live mn Milan-Bologna (3-1): i cambi accendono il Diavolo, ecco la 4ª vittoria di fila!

22.46 - I cambi accendono un Milan al minimo dei giri nel primo tempo, ma che si è svegliato nella ripresa col gol bolognese firmato Orsolini, Santi Gimenez segna due reti, Chukwueze entra benissimo ed è sempre nel vivo dei tre gol. Trova la gioia personale anche Christian Pulisic. Di fatto ci teniamo ancora aperto lo spiraglio di qualificazione alle coppe tramite il campionato, conquistiamo la 4ª vittoria di fila, Coppa Italia compresa, e ci avviamo a Roma nel miglior momento possibiile, con l'entusiasmo alle stelle. Ci vediamo a Roma fra cinque giorni, di nuovo col Bologna. E sarà certamente un'altra partita.

90' + 4 - Triplice fischio!

90' + 3 - Azione partita dalla sinistra con Chukwueze, il nigeriano cambia per Gimenez che entra in area si sistema il pallone sul destro e supera Skorupski: quinto gol in campionato.

90' + 3 - GOL DEL MILAN! ANCORA GIMENEZ!

90' + 1 - Ammonito Castro.

90' - Concessi quattro minuti di recupero.

90' - MAIGNAN! Bologna vicinissimo al pareggio con Cambiaghi! Destro da posizione ravvicinata dell'attaccante che trova la grande risposta del francese.

85' - Il Bologna prova a rialzare la testa, un rimpallo li favorisce ma Maignan è bravo in uscita bassa.

82' - Ultimo cambio per il Bologna: fuori Moro, dentro El Azzouzi.

80' - Appena l'avversario cala il ritmo, il Milan colpisce. Ancora azione nata dalla destra con Chukwueze, palla a Joao Felix che tenta il tiro ma viene murato, rimpallo che favorisce Pulisic che prende la mira e chirurgicamente supera Skorupski.

80' - GOL DEL MILAN! CHRISTIAN PULISIC!

78' - Fuori Loftus-Cheek, dentro Musah.

75' - Gimenez segna ancora, ma stavolta è fuorigioco.

73' - Bella verticalizzazione di Joao Felix per Chukwueze. Il nigeriano in mezzo per Pulisic, che serve Gimenez freddo da due passi a superare Skorupski in uscita.

73' - GOL DEL MILAN! SANTI GIMENEZ!

71' - Bella giocata di Gimenez che pur cadendo riesce a servire un buon palloner per Joao Felix, ma la conclusione finisce alle stelle.

70' - Contropiede pericoloso del Bologna con Cambiaghi.

69' - Prova ad accendersi Joao Felix, ma si intestardisce in un'azione personale.

67' - Joao Felix stende Lucumi, ammonito il portoghese.

66' - Milan che passa al 4-4-2.

65' - Triplo cambio per il Milan: fuori Pavlovic, Jimenez e Jovic. Dentro Walker, Chukwueze e Gimenez.

62' - THEO! Botta di destro del francese, risponde Skorupski.

61' - Triplo cambio Bologna: fuori Pobega, Orsolini, Dallinga. Dentro Aebischer, Cambiaghi e Castro.

58' - C'è un ammonito anche per il Milan: si tratta di Loftus-Cheek.

55' - Buone notizie riguardanti Tomori. Solo un giramento di testa per l'inglese e non è stato ritenuto necessario il trasporto in ospedale.

52' - Dovesse finire così il Milan sarebbe estromesso da tutte le competizioni. Ovviamente al netto della Coppa Italia da giocare.

49' - Bologna avanti, gol di Orsolini. Gran gol dell'esterno destro, che riceve da una sponda di testa di Dallinga, punta Pavlovic e col sinistro a giro supera Maignan.

46' - Nessun cambio all'intervallo.

21.55 - Si riparte!

21.37 - Primo tempo come ci si aspettava a ritmi bassi, tra due squadre che si sfideranno fra cinque giorni per una partita che vale un trofeo e una stagione. Milan con la miglior formazione possibile ma davvero al minimo dei giri, salvo qualche fiammata tra il 17' e il 19' mentre il Bologna è salito fuori alla distanza, dominando il finale della prima frazione. Pareggio sostanzialmente giusto fin qui, non c'è una reale volontà da parte delle due squadre di volerla spuntare, quasi a nascondere le proprie armi in vista del 14 maggio.

21.36 - Fine primo tempo.

45' + 3 - Sinistro a giro di Orsolini, palla fuori.

45 + 2 - Finale tutto ad appannaggio del Bologna.

45' + 1 - Ci prova Pobega di testa, palla fuori.

45' - Concessi tre minuti di recupero.

44' - Cosa ha sprecato Orsolini! Il numero 7 si fa trovare a centroarea raccogliendo un traversone basso dalla sinistra. Girata e palla alle stelle.

42' - Traversone di Lykogiannis per la testa di Orsolini, palla fuori.

40' - Bella apertura di Joao Felix che pesca sulla destra Pulisic. Fallo di Moro nei suoi confronti, punizione da posizione defilata.

38' - Bravo Pavlovic a neutralizzare Orsolini.

37' - C'è il primo ammonito della partita, è Lucumi.

35' - Ritmi blandi a San Siro.

33' - MAIGNAN! Sventa il portiere su un affondo di Lykogiannis dalla sinistra.

31' - Problemi per Erlic, che non ce la fa. Il croato viene sostituito da Lucumi.

30' - Statistiche del primo terzo di gara: 0.45 a 0.04 gli xGoal. 52%-48% il possesso palla, 4 tiri a 2, tiri in porta 1 a 2, calci d'angolo 1 a 2.

28' - Pasticcio difensivo di Thiaw che poi ci mette una pezza fermando Dominguez e rischiando il rigore.

27' - JIMENEZ! Lo spagnolo lanciato in profondità da Jovic, la conclusione è murata da un difensore.

25' - Il Bologna conquista due calci d'angolo in un minuto.

24' - MAIGNAN! Grande intervento del portiere sul destro di Dominguez. Palla deviata in corner.

23' - Il Milan comunica il dato sugli spettatori: 71.076

22' - Lofuts-Cheek si guadagna un fallo, commesso da Pobega.

19' - JOVIC! Colpo di testa da distanza ravvicinata, ma è troppo debole e Skorupski para.

18' - JOAO FELIX! Destro a giro del portoghese, deviato in corner da un difensore.

17' - PULISIC! Iniziativa di Capitan America che entra in area e prova il destro ma viene murato da un difensore.

15' - L'inglese ha battuto la testa e ha manifestato problemi a seguito della caduta. Situazione che non ci voleva a cinque giorni dalla finale di Coppa Italia.

14' - Esce Tomori, entra Thiaw.

12' - Tomori si ferma di nuovo, l'inglese sembra non farcela.

11' - Azione d'attacco del Milan mal sfruttata da Jimenez che perde l'attimo per accentrarsi.

10' - Si sta giocando esclusivamente nella metà campo rossonera.

9' - Rientra in campo Tomori.

8' - Gioco fermo per consentire ai sanitari di curare Tomori.

7' - Problemi per Tomori che cade male nel tentativo di fare un retropassaggio.

5' - Dominguez ha già ingaggiato un duello con Tomori in questi primi minuti.

3' - Tomori e Gabbia pasticciano in area, recupera Dominguez e serve De Silvestri che calcia troppo debolmente per impensierire Maignan.

1' - Milan in maglia rossonera, calzoncini e calzettoni bianchi. Bologna in maglia bianca, canzoncini e calzettoni blu.

20.49 - PARTITI!

Amici di MilanNews.it, ben ritrovati per questo live testuale di Milan-Bologna, anticipo della 36ª giornata di Serie A e antipasto per quella che sarà la finale di Coppa Italia, il 14 maggio a Roma.

Nessun turnover da parte di Sergio Conceiçao che schiera la miglior formazione possibile, al netto di squalifiche e infortuni. Joao Felix prende il posto di Leao, squalificato e Loftus-Cheek quello di Fofana, infortunato.

Solo panchina per l'ex Davide Calabria nel Bologna. Vincenzo Italiano apporta qualche cambio rispetto all'ultima partita contro la Juventus: panchina per Lucumi, gioca Erlic al centro della difesa. Lykogiannis al posto di Miranda sulla corsia sinistra di difesa; Moro e Pobega per Ferguson e Odgaard; Dominguez per Cambiaghi. Panchina per Castro, non al meglio, assente Ndoye per infortunio,.

In vista della Festa della Mamma dell'l11 maggio, i calciatori del Milan scenderanno questa sera in campo contro il Bologna con i cognomi materni sulle maglie. Di seguito la lista completa: Gimenez Santiago Tomas "ZOLOTARCHUK"; Loftus-Cheek Ruben "CHEEK"; Jovic Luka "JOVIC"; Da Conceiçao Leao Rafael Lexandre "CONCEICAO"; Pulisic Christian "HARLOW"; Reijnders Tijjani "LEKATOMPESSY"; Maignan Mike Peterson "Y. MAIGNAN"; Hernandez Theo Bernard Fraçois "LAURENCE"; Jimenez Sanchez Alejandro "SANCHEZ"; Chukeuqeze Samuele Chimerenka "GEORGE"; Leite da Souza Junior Emerson Aparecido "T. FERREIRA"; Tomori Oluwafikayomi Oluwadamilola "SODIPO"; Florenzi Alessandro "SDOGATI"; Raveyre Noah Joseph Guy "PUGNERE"; Thiaw Malick "PÄIVÄRINTA"; Fofana Youssouf "DUENEBA"; Pavlovic Strahinja "PAVLOVIC"; Walker Kyle Andrew "AILMORE"; Bartesaghi Davide "POZZI"; Bondo; Warren Pierre "IBEBE"; Terracciano Filippo "BRAGA"; Gabbia Matteo "COLOMBO"; Sportiello Marco "CAPUANA"; Nava Lapo Francesco "BROGI"; Camarda Francesco "CIARAMICOLI"; Felix Sequeira Joao "CARLA FELIX"; Musah Yunus Dimoara "ABUBAKARI"; Bakumo Abraham Kevin Oghenetega Tamaraebi "UKUEKU"; ; Torriani Lorenzo "POZZOLI"; Sottil Riccardo "SPINELLI".

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Loftus-Cheek, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Joao Felix; Jovic. A disp.: Sportiello, Torriani, Florenzi, Bartesaghi, Thiaw, Terracciano, Musah, Chukwueze, Gimenez, Abraham, Camarda. All. Sergio Conceiçao

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Erlic, Beukema, Lykogiannis; Freuler, Moro, Pobega; Orsolini, Dallinga, Dominguez. A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Castro, Calabria, Casale, El Azzouzi, Ferguson, Aebischer, Lucumi, Cambiaghi, Miranda, Fabbian. All. Vincenzo Italiano.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli.

ASSISTENTI: Preti e Di Iorio.

IV UOMO: Giua.

VAR: Chiffi.

AVAR: Paterna.