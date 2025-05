live mn Conceiçao: "C'è voluto qualche mese per avere questo rapporto sincero e frontale con i giocatori"

Sergio Conceiçao, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Bologna, match valido per la 36esima giornata di Serie A.

Segui le sue dichiarazioni con il live testuale su MilanNews.it.

Italiano ha detto che il Milan ha un piano A e un piano B. Serve un piano C per mercoledì?

"Bisogna preparare una partita molto importante per noi. Sarà una partita diversa, forse con qualche giocatore diverso nelle due squadre. Ogni partita prende la sua strada. Noi dobbiamo fare qualcosina di meglio, soprattutto come non fatto nel primo tempo, capendo dove abbiamo avuto difficoltà. Dobbiamo lavorare sulle cose negative, poi sulle cose positive anche oggi chi è entrato ha cambiato la partita".

Gimenez per mercoledì?

"Dipende da quello che farà in questi giorni. Sta a me scegliere l'attaccante o gli attaccanti".

Chukwueze è una opzione?

"Ho abbracciato tutti. A lui va data una parola molto positiva, come agli altri che sono entrati. Non gioca da tanto e voleva dimostrare all'allenatore che ho sbagliato a non metterlo dentro in quella partita. È un buon segno avere questi dubbi in formazione iniziale".

Gabbia ha detto che sono riusciti a conoscerti finalmente...

"Veramente, anche io a loro ora li conosco meglio. Ci vuole tempo. Ho cambiato non poche cose. All'inizio è stato difficile. Lavoriamo in maniera diversa rispetto a prima. Sento ora che posso lavorare su tanti aspetti: abbiamo iniziato a tre, poi abbiamo finito col 4-4-2. E ci lavoriamo su queste cose. I giocatori credono in ciò che facciamo in questo momento. C'è voluto qualche mese per avere questo rapporto molto sincero e molto frontale con i giocatori. Al di là di ogni giorno che ci sono delle arrabbiature per questa o per quell'altra cosa...".

Cosa ti ha detto tuo figlio?

"Ha chiesto la firma a Zlatan..."

La sua per l'anno prossimo?

"Daaaaiiiii (ride, ndr)".

