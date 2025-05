È come l'anno scorso: Pulisic finisce ancora in doppia cifra nei gol e negli assist

17 reti e 10 assist, questi sono i numeri pazzeschi di Christian Pulisic in questa stagione al Milan. Lo statunitense è stato protagonista della vittoria in rimonta dei rossoneri contro il Bologna, servendo l'assist del'1-1 per Gimenez e segnando il gol del 2-1. Per la sua prestazione è stato votato "Panini Player of the Match".

Pulisic era finito in doppia cifra sia nei gol che negli assist anche nella passata stagione, dove chiuse con 15 reti e 11 passaggi decisivi. Numeri impressionanti per un giocatore che non ricopre nemmeno il ruolo di punta. 26 anni, Pulisic, che si è integrato da subito al Milan e al calcio italiano. E che a differenza di tanti altri colleghi parla anche la nostra lingua.