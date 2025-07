Papà Gimenez: "Ibra è quello che ha insistito più di tutti per portarlo al Milan. Ora abbiamo la responsabilità di ripagare questa fiducia"

Christian Gimenez, detto El Chaco, papà di Santi, in un'intervista a "Esto" parla del capitolo rossonero del figlio:

“Sì, è stato sorprendente, uno di quelli che ha insistito di più per l'arrivo di Santi è stato Ibrahimovic, gliene siamo eternamente grati. Una delle responsabilità che abbiamo, dico che abbiamo perché io sono il padre, ma anche Santi, è quella di ripagare la fiducia che Zlatan ha avuto per farci venire a Milano. Speriamo che le cose vadano bene e che Santi possa rimanere a Milano per molto tempo”.

Dopo la finale di domenica in Gold Cup con il Messico, il Chaco ha confermato che Santi si prenderà una vacanza. "Lo vedo bene, anche se non è facile il cambiamento che ha dovuto affrontare, le cose non sono andate come si immaginava, deve capire che i processi e l'adattamento da un calcio all'altro non sono facili. Il Milan è una squadra molto competitiva. Deve recuperare bene e pensare a tutto quello che ha dovuto passare in questi mesi. Ora deve giocare la finale di domenica nel migliore dei modi, sperando che vinca, e poi riposare un po' la mente: gli farà bene. Poi potrà mettersi subito in gioco".