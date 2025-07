L'Atalanta prende Ahanor dal Genoa per 20 milioni. Piaceva anche al Milan

Prosegue il calciomercato dell'Atalanta. Ieri è arrivata l'ufficialità di Honest Ahanor, esterno mancino del Genoa. Classe 2008, i nerazzurri si sono accaparrati un giocatore di prospettiva che potrebbe entrare nei meccanismi di Ivan Juric già nella nuova stagione (che prenderà il via a metà luglio, a Zingonia), giocando da esterno di centrocampo.

L'operazione

Dopo qualche giorno di stallo, i nerazzurri hanno trovato l'intesa col Grifone per un'operazione complessiva di 20 milioni di euro (16 di parte fissa più 4 di bonus). Superata dunque la concorrenza di Milan, Chelsea, Monaco e soprattutto della Roma che si era inserita in chiusura offrendo 15 più 5. Determinante anche la volontà del giocatore di vestire la maglia nerazzurra.

Retegui-Arabia

Prosegue invece il corteggiamento da parte dell'Al-Qadsiah per Mateo Retegui, i sauditi sarebbero pronti a mettere sul piatto la cifra richiesta dall'Atalanta per accaparrarsi le prestazioni del capocannoniere della scorsa stagione. L'Atalanta però non cambia idea, serviranno almeno 60 milioni di euro per poter lasciare partire l'italo-argentino. Non è escluso che nelle prossime ore possano esserci ulteriori offerte (al momento non è arrivato ancora nulla di ufficiale), ma tutto dipenderà anche dalla volontà del giocatore. Nel frattempo Ivan Juric attende l'inizio della nuova stagione per iniziare la sua nuova avventura a Bergamo