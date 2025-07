Letizia: "Se proprio devo rischiare un giocatore dall’Atalanta, meglio Scamacca che dopo l’infortunio magari è più a buon mercato"

vedi letture

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sull'interesse del Milan per Mateo Retegui: "È una soluzione che a me non piace per nulla. Innanzitutto non ha le famose caratteristiche di Giroud e poi un giocatore dall’Atalanta non lo comprerei mai: vendono bene, lo strapaghi e l’affare lo fanno sempre loro. Piuttosto, se proprio devo rischiare un giocatore dall’Atalanta, meglio Scamacca che dopo l’infortunio magari è più a buon mercato. Ma la cifra tecnico tattica dell’attaccante che deve prendere il Milan deve essere ben più elevata: per Retegui e Scamacca, mi tengo Santiago Gimenez che è molto più forte".

L'IDEA RETEGUI

Il Milan è pronto a investire su un nuovo centravanti. Lo ha confermato Igli Tare circa dieci giorni fa e lo confermano anche i movimenti del club sul mercato. I rossoneri sono determinati a portare a Milanello un attaccante d’area con caratteristiche diverse da quelle di Santiago Gimenez.

L’obiettivo primario è Mateo Retegui, capocannoniere dell’ultima Serie A con la maglia dell’Atalanta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Dea valuta l’italo-argentino non meno di 50 milioni di euro, cifra che il Milan cercherà di abbassare ma sa bene che a Bergamo difficilmente si fanno sconti. Non sarà facile arrivare a Retegui però per due motivi: da una parte perchè quello rossonero non è l'unico club ad averlo messo nel mirino (sulle sue tracce cu sono per esempio anche gli arabi dell’Al-Qadsiah), dall'altra perchè per l'Atalanta lo ritiene un elemento fondamentale della nuova squadra di Juric.

Il club rossonero ha necessità di un nuovo centravanti: con gli addii di Abraham e Jovic e il prestito di Camarda al Lecce, restano solo Gimenez e Colombo (quest’ultimo in uscita). Serve dunque un rinforzo di livello. Retegui, considerato vicino per caratteristiche a Olivier Giroud, rappresenterebbe una scelta ambiziosa e coerente con la richiesta del tecnico Allegri di alzare il livello della rosa.