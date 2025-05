Marianella: "Saper reagire è un pregio. Quando alza l'intenistà di gioco, il Milan cambia volto"

Massimo Marianella, presente negli studi di Sky, ha commentato così la vittoria del Milan contro il Bologna: "Tra le due squadre il Milan sembra quella che ha pensato meno alla finale di Coppa Italia. Il Bolgona dopo il gol ha forse iniziato a pensare mercoledì, mentre il Milan ha pensato solo alla partita e alla fine ha vinto. Saper reagire è un pregio, poi è chiaro che uno si chiede perchè il Milan va sempre sotto. E' chiaramente un problema di concentrazione. In rimonta ha vinto anche la Supercoppa. Quando alza l'intenistà di gioco, il Milan cambia volto".

Gimenez? Un periodo di adattamento serve a tutti. E' uno dei pochi veri numeri 9 rimasti in circolazione e per me il Milan lo ha anche pagato poco. Contro il Bologna ha fatto gol e giocate di qualità. Per me il Milan ha preso un grande giocatore, diamogli tempo perchè la Serie A non è il campionato olandese e la maglia del Feyenoord non pesa come quella del Milan. Per me con lui il Milan ha preso l'attaccante del futuro. Chi titolare mercoldì come centravanti? Gimenez e Jovic sono diversi, ma dico il messicano".