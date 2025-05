La 37ª giornata di Serie A si giocherà tutta domenica 18 maggio: il comunicato della Lega

vedi letture

La 37ª giornata di Serie A Enilve si giocherà tutta domenica 18 maggio. Gli orari e la programmazione TV verranno annunciati martedì 13, come comunicato dalla stessa Lega nella nota ufficiale pubblicata nelle scorse ore:

"Bisognerà attendere ancora qualche giorno, per capire quali partite potranno essere decisive per Scudetto, corsa ad un posto in Europa e lotta per non retrocedere, per conoscere gli orari della penultima giornata di Serie A Enilive.

La cosa certa, al momento, è che tutte e dieci le sfide valevoli per la 37^ giornata si giocheranno domenica 18 maggio, a meno che Genoa-Atalanta ed Hellas Verona-Como diventino ininfluenti ai fini del piazzamento in classifica. In questo caso verrebbero spostate a sabato 17 maggio, rispettivamente alle 20.45 e alle 18.00.

Una volta conclusa la 36ª giornata, orari e programmazione televisiva verranno comunicati martedì 13 maggio".